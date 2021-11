Con Billy Elliot salgono sul palco pregiudizi e discriminazioni

Costretto dal padre a praticare il pugilato, Billy scopre già in tenera età la sua grande passione per la danza classica. Tuttavia, questa passione si scontrerà con i pregiudizi dell’epoca che vedono nel balletto un incoraggiamento all’omosessualità e, in quest’ultima, una vergogna.

Il padre di Billy è inorridito per la tendenza di suo figlio. Il ragazzo, quindi, si allenerà segretamente con un’insegnante di danza locale di nome Mrs. Wilkinson. Sarà proprio lei a spingerlo a provare l’audizione per un posto nella Royal Ballet School. Il giorno del provino arriverà, e con esso, il musical si carica di un altissimo livello di suspance. Billy sfuggirà al confinamento della vita della classe operaia? Abbandonerà la sua famiglia? Ma, soprattutto, i suoi sogni potranno diventare realtà?

Per questo spettacolo la Dance Dream ha riunito il cast dei suoi giovani talenti, veri perfomers che nulla hanno da invidiare ai professionisti. Pluri-vincitori (dal 2017 al 2020) del concorso di Musical organizzato da “professione Parma” alla rassegne “Danza in Fiera” di Firenze, i giovani allievi saranno coordinati, come sempre, dalla direttrice artistica della scuola Ilaria Esposito. Nell’occasione sarà coadiuvata da artisti di altissimo livello come Chiristian Ginepro, Silvia Ferraris, Federica Esposito, Nico Buratta e Chiara Sirri (Service by Octavius Corporation di Claudio Tappi).