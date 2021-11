Rissa, aggredisce gli agenti con bottiglia rotta

Il week end inizia con una rissa e un arresto al parco davanti alla stazione. Gli agenti di polizia locale e carabinieri si sono precipitati sul posto. Alla vista delle sirene i presenti sono ricorsi al piano b: la fuga.

In un primo momento pare che fosse coinvolta anche una donna, ma anche lei si sarebbe data alla fuga forse per non essere identificata insieme ai “colleghi”. Il fatto è accaduto intorno alle 18 ma l’escalation è iniziata prima. Il gruppo era costituito da frequentatori di quell’area nelle immediate vicinanze della stazione. Poi, forse per effetto dell’alcol, la situazione è degenerata.