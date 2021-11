Vongole, spiaggia di ponente saccheggiata

I protagonisti in negativo dell’incursione ben conoscono come aggirare la normativa. Prima di tutto per la parte operativa usano manovalanza “specializzata”. Dove la specializzazione sta nell’essere nullatenenti. Questo per far cadere nel vuoto le sanzioni da duemila euro.

Inoltre le quantità sequestrate sono solo una parte perché, non appena le forze di polizia di palesano parte lo “scarico in acqua” del novellame che era stato già prelevato. Per le forze dell’ordine è difficile identificare quando possono colpire e dove. Di sicuro non vengono fatti prelievi non autorizzati quando c’è mare mosso. Ad ogni modo le forze di polizia danno seguito alle segnalazioni e continuano a monitorare la situazione.