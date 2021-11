A teatro il grande concerto spettacolo dedicato a Respighi

Alla rassegna Cesenatico Classica è affidato il compito di inaugurare la Stagione 2021-2022 del Teatro Comunale di Cesenatico. “Allargo le braccia (la segreta essenza delle cose non dette)” sarà il concerto dedicato alle musiche del compositore bolognese di fine Ottocento, Ottorino Respighi.

La rassegna Cesenatico Classica in questa Stagione da orario pomeridiano si sposta al serale. Domenica 28 novembre (ore 21), sul palco del Comunale, per la regia di Giambattista Giocoli e Sandra Cavallini, andrà in scena il concerto per Ensemble musicale e voce recitante.

Sandra Cavallini presenterà e interpreterà letture, documenti e immagini della vita di Ottorino Respighi e la moglie Elsa. Saranno lette infatti gli scambi epistolari tra i due mentre ribolle un periodo politico che segna un prima e un dopo. Sarà accompagnata dall’Orchestra del Baraccano, diretta da Giambattista Giocoli, che eseguirà le musiche di Ottorino Respighi, in Doppio Quartetto (quattro violini, due viole e due violoncelli). Una composizione da camera imponente per un appuntamento coinvolgente e con interessanti spunti storici.