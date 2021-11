Macerone-Sala: il primo tratto della Ciclovia del Pisciatello è realtà

“Qualche mese fa in una giornata di sole sono venuto a vedere a che punto erano i lavori e mi sono trovato in alcuni tratti immersi nel verde e nel silenzio, completamente protetti dal traffico: sembrava di essere in un altro mondo, un’atmosfera incredibile. Sono felice di questo primo tratto, un passo concreto che già può essere utilizzato dai cittadini che so che stanno già apprezzando molto Realizzare opere come queste è il modo più concreto che ha un’amministrazione per sognare in maniera pratica: dall’idea, alla ricerca dei finanziamenti fino a che il progetto prende corpo e diventa realtà. In questi cinque anni lavoreremo sul tema della mobilità sostenibile per fare sempre più Cesenatico città della bici. Ringrazio tutti i nostri tecnici comunali, innamorati come me della Ciclovia, il Comune di Cesena per la collaborazione e la ditta Biguzzi. Siamo a buon punto e quando penso al giorno in cui la completeremo tutta mi sento di dire solo una cosa: non vedo l’ora!”, commenta il sindaco Matteo Gozzoli

“La ciclovia del Pisciatello – commenta il sindaco Enzo Lattuca – rappresenta un passo importante a livello infrastrutturale per i territori di Cesena e di Cesenatico. Investire in un tipo di mobilità leggera, sostenibile, che guarda al futuro e in grado di collegare la collina al mare è senza dubbio una necessità. La mobilità sostenibile favorisce il turismo e la promozione del territorio ed è per questo che la realizzazione di ciclovie estese sul territorio, immerse nel verde e lontane dal traffico veicolare, ci consentirà di rispondere a questa sfida, anche grazie a un contributo determinante della Regione Emilia-Romagna”.