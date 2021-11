Imbrattato il faro di ponente LE FOTO

Scritte discutibili sul faro di ponente. Fronte e retro. Il primo pensiero che viene in mente è che tra la street art e l’imbrattamento c’è di mezzo il mare. Sta di fatto che un wtiter (?), artista in erba (?), autore in cerca di ispirazione (?) ha pensato di usare come tela per il proprio attacco d’arte uno dei punti più poetici di Cesenatico: il faro di ponente.