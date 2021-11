La quarta ondata non si ferma: ieri giornata nera in Romagna

Continuano a reggere bene i reparti di terapia intensiva, ma nei reparti Covid degli ospedali della regione salgono progressivamente gli accessi. Preoccupa particolarmente la situazione di Rimini (ieri sfiorati i 200 casi), ma è tutta la Romagna ad allarmare con 561 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (98 nel cesenate, tra cui ben 57 donne).

Insomma, ci avviciniamo ai 20mila casi effettivi in Romagna, un numero che non si registrava da diversi mesi spiegato, in particolare, dai nuovi focolai registrati nelle scuole dove la non copertura vaccinale tra gli alunni della fascia 5-11 anni sta creando parecchi problemi.