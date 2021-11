Aspettando…il Natale e Cesenatico

Anche Cesenatico non vede l’ora di immergersi totalmente nel clima natalizio. Di più: ha già cominciato i preparativi! La città non può certo farsi trovare impreparata: è ora di indossare l’abito della festa.

Basta passeggiare lungo le strade. Le vetrine dei negozi di Viale Carducci cominciano sfavillare. Oro e verde riempiono gli ambienti, statuette e brillantini danno il loro benvenuto. Rametti di agrifoglio compaiono sugli usci. Le luminarie del centro storico ed del porto canale aspettano con impazienza di vivere il loro momento da protagoniste. Non vedono l’ora di diventare l’oggetto assoluto degli sguardi meravigliati dei passanti. Una cornice perfetta per la località che si trasforma, più che mai, in un’opera d’arte. Le barche prendono vita. Ma questa volta non solo per raccontare la propria tradizione. Si trasformano in un allestimento famoso in tutta Italia. Il presepe galleggiante, in fase di preparazione, dà luogo ad un contesto che unisce suggestione e meraviglia. Sembra di assistere ad un’autentica traversata in direzione della stella cometa che svetta sulla punta di una vela. Il vento si irrigidisce. E non esiste cosa più bella che ammirare la danza della brezza da dietro il vetro di un bar sul Porto Canale. Magari gustando qualcosa di caldo nell’abbraccio del tepore.