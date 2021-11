Carla Amaducci festeggia 65 anni di attività

La ricerca di Carla per il capello è continua e da questa ricerca, negli anni ’80 nasce la famosa “pizzicata”: un metodo di ondulazione del capello, che è una vera e propria tecnica (non una moda!) e infatti, a distanza di quasi 40 anni, viene adottata da tanti parrucchieri e insegnata nelle scuole come la “pizzicata di Carla Amaducci”.

È cosi che Carla è ricercata dalle più importanti ditte del settore che si contendono la sua disponibilità a svolgere progetti di aggiornamenti per il folto mondo dei parrucchieri che sta diventando sempre più imprenditoriale e professionale. .

Attualmente Carla Amaducci è una S.n.c. (fra Carla e le sue figlie ) con un nutrito numero di valide collaboratrici sia nel reparto parrucchiera che in quello di estetica, nel Salone in via Leonardo da Vinci.

Dalla lunga esperienza è nata ultimamente la linea di prodotti per capelli Carla Amaducci, insieme alla serie delle Meduse: strumenti appositamente studiati e brevettati per l’ondulazione dei capelli. A questo si è affiancata anche la nuova impresa dell’e-commerce.

Insieme alla figlia Arianna e ad altri dieci imprenditrici del settore, ha dato vita all’associazione 505 – Parrucchiere è donna: un network di donne per le donne che si impegna a trasmettere il mestiere dell’imprenditrice parrucchiera e a sensibilizzare il mondo sul tema della donna attraverso percorsi, eventi e momenti di beneficenza. L’associazione ha prodotto e realizzato, tra le altre cose, il libro “Noi prima di noi” e il reality “Il buono incontra il bello” visibile su Facebook, che vede protagoniste ognuna delle fondatrici di 505 insieme a dieci tra le più famose chef italiane.