Il Natale di Cesenatico sarà all’insegna dell’arte

“Pesci fuor d’acqua… tra miracoli, storie e facezie”, sculture in legno di Fiorenzo Montalti.

Al Museo della Marineria di Cesenatico una originalissima mostra con i “pesci parlanti” in legno riciclato di Fiorenzo Montalti, tra provocazione e ironia.

I pesci fin dagli albori dell’umanità hanno popolato la terra, o meglio le acque. Un pesce era per i primi cristiani l’acronimo del Cristo, e ancor prima era un simbolo usato da greci, romani, e altri popoli pagani. I pesci nei secoli sono stati più volte rappresentati dagli artisti nella pittura e in tutte le arti visive, e sono anche i protagonisti, realizzati in legno di recupero, di questa mostra di Fiorenzo Montalti. Non si tratta però di semplici raffigurazioni, per quanto originalissime: in questa mostra, infatti, Montalti vuole realizzare l’utopia di fare parlare gli unici animali che non comunicano con suoni: i suoi pesci, infatti, provocano il visitatore con interrogativi leggeri ma arguti, e con le loro storie vissute in “prima persona” da protagonisti di miracoli e altri aneddoti e varie vicende. Una mostra che è dunque anche un pretesto per stimolare sottovoce le coscienze, un’occasione fortuita per fermarsi a riflettere sul senso del proprio esistere e delle proprie scelte. Domande che non attendono risposte immediate, ma che potrebbero far sentire anche noi per una volta dei “pesci fuor d’acqua”, nell’accorgerci che non ci siamo soffermati abbastanza a riflettere sui temi esistenziali e sul destino ultimo della nostra vita. Anche in questo caso, come si vede, l’arte ci prende per mano e ci invita con coraggio ad aprire il nostro orizzonte, e paradossalmente ce lo dice proprio chi vive sott’acqua.

La mostra andrà avanti da sabato 5 dicembre fino a domenica 16 gennaio 2022.