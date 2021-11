Lotta a Hiv, test gratis. Ecco dove e quando

Fare il test per l’HIV non deve spaventare, perché è l’unico modo per accertarsi di non avere contratto il virus HIV in una occasione a rischio. Una eventuale positività si può oggi affrontare con terapia collaudate, che consentono, assunte con regolarità, di non ammalarsi, ossia di non incorrere nella depressione immunitaria che questo virus determina se non viene scoperto e trattato. Ricordiamo che l’arma più importante è sempre la prevenzione.

Mercoledì 1 dicembre sarà possibile effettuare il test HIV con test rapido e risultato in 20 minuti o con prelievo venoso negli ambulatori di Malattie Infettive, Malattie Sessualmente Trasmesse e Ser.T di tutta l’Azienda USL della Romagna.

Non è necessario il digiuno, ma per il test rapido occorre non bere, mangiare o fumare nella mezz’ora precedente. Saranno garantite tutte le procedure per tutelare la salute previste per l’emergenza Coronavirus.

● CESENA

▶ Ospedale “M.Bufalini”– Viale Ghirotti, 286

Ambulatorio Malattie Infettive – scala C – piano 6°

Mercoledì 1 dicembre 2021 – ore 8,30-14,30 test rapido salivare, accesso diretto regolato.

Dermatologia Ambulatorio Malattie Sessualmente Trasmesse – Ambulatorio 58 – Piastra Servizi

Mercoledì 1. dicembre 2021 – ore 8,30-12,30 test rapido salivare, accesso diretto regolato

▶ Ser.T– Via Brunelli, 540

Mercoledì 1 dicembre 2021 – ore 8-11 test rapido salivare, accesso diretto regolato