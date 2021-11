A Cesenatico arriva la reginetta del musical Silvia Contenti

Chi è Silvia Contenti

Diplomata presso l’accademia professionale biennale “MTS-Musical!The School” diretta da S.Nardini, nel 2008 Silvia Contenti inizia la carriera professionale con “Robin Hood il Musical” per la regia di C. Ginepro in collaborazione con F.Angelini.

E’ apache dancer ballerina per la produzione BMC “Joseph e la strabiliante tunica dei sogni in technicolor” per la regia di E.Contenti.

Nel 2010 cura le coreografie di “RENT-No day but today” prodotto da “Nido del Cuculo” per la regia di P.Ruffini ed è nel cast di “80 voglia di…80!” per la Regia di F.Angelini.

Cura inoltre le coreografie di “Recita della follia” diretto da P.Cennamo, in cartellone al Festival Europeo Melodrama 2010. Canta nel gruppo “Voci Sole”, ospite fisso della trasmissione televisiva “Stracult” in onda su Rai Due nella stagione 2012.

Lavora con la Compagnia della Rancia in: “Happy Days – il nuovo musical” in cui è capo balletto e interpreta il ruolo di Loribeth. E’ Exotica in “Cats”, interpreta Marty ed è capo balletto in “Grease” (nelle edizioni 2011-2013-2015), è ensemble e capo balletto di “Cercasi Cenerentola” ed è nell’ensemble di “Pinocchio il Grande Musical”.

È Suor Maria Roberta e capo balletto in “Sister Act” prodotto da Compagnia della Rancia e Teatro Brancaccio. Per la stessa produzione è nel cast di “Aggiungi un posto a tavola” dal 2017.

Oggi insegna Musical Ensemble e Tip Tap in diverse scuole Italiane e in stage nazionali.