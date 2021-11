Atlantica Bingo festeggia i 20 anni!

Mercoledì 1° dicembre Villamarina sarà in festa. Atlantica Bingo compie 20 anni e festeggia il compleanno nella sede in viale Litorale Marina, con una serie di iniziative a partecipazione gratuita.

Il centro dedicato al gioco legale, il primo in Emilia-Romagna, venne inaugurato il 1° dicembre 2001 e da allora la famiglia dell’imprenditore Andrea Battistini è riuscita a farlo diventare un punto di riferimento per il divertimento e l’aggregazione, puntando sull’ospitalità.