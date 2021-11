E adesso cominciano ad aumentare anche i ricoverati

Trend stabile per la curva dei contagi: ieri in Emilia Romagna sono stati 1.223 i nuovi casi di positività al Coronavirus sulla base di circa 20mila tamponi.

Mentre i casi attivi tornano a superare quota 20mila (il 96,4% in isolamento domiciliare), aumentano i ricoverati che sono 69 in terapia intensiva (sette in più di ieri) e 660 negli altri reparti Covid (28 in più di ieri).