Panettoni solidali per Anita e la Ccils

Panettoni solidali a Cesenatico. E con l’acquisto di questo regalo natalizio, lo scopo benefico raddoppia.

In questi giorni Paolo mughetti (Mugo dj ) in rappresentanza della cooperativa sociale Ccils, la piccola Anita e la madre Erika Galassi stanno distribuendo i panettoni della solidarietà. Chi vorrà acquistare il panettone (costo 10 euro) devolverà il costo sia per le cure di Anita che per i laboratori protetti per le persone svantaggiate della cooperativa Ccils di Cesenatico.