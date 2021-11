Presentato il bilancio di previsione 2022-2024

Il piano investimenti.

Nel triennio 2022-2024 sono in previsione oltre 37.000.000,00 euro di lavori. La linea di mandato va avanti nel segno della progettazione con la candidatura di progetti a bandi europei, statali e regionali con l’Ente che è pronto a sfruttare al meglio le grandi occasioni del PNRR. A proposito di questo, nei giorni scorsi, il Ministero dell’Interno ha formalizzato l’arrivo di 3.975.000,00 euro per gli interventi di messa in sicurezza del ponte di viale Roma, per la ricostruzione del ponte di via Ferrara, per il miglioramento sismico del nucleo storico della scuola elementare di Sala, per l’adeguamento sismico della scuola elementare Saffi e della scuola media Dante Arfelli. Tutto questo a coronamento dei progetti e del lavoro portato avanti dall’amministrazione durante i cinque anni di mandato appena trascorsi.

Nel 2022 sono in previsione 5.200.000,00 euro (di cui 2.231.00,00 euro finanziati con un mutuo) per la riqualificazione di via Colombo da via Magellano al Canale di Tagliata compresa l’area di sosta di via Mazzini; per il 2023 sono stati messi a bilancio 6.000.000,00 euro per la Vena Mazzarini con 1.200.000,00 euro che attingeranno alle risorse comunali.

Guardando avanti nel 2023 sono previsti investimenti per la riqualificazione di 550mila euro per piazza Volta a Villamarina e per il 2024 200mila euro per l’ex-Lavatoio di via Cecchini. Nel 2023 sono anche in previsione 2.500.000,00 euro per la riqualificazione del Mercato Ittico.

Anche per il bilancio 2022 rimane alta l’attenzione sul tema delle manutenzioni. Il piano asfalti 2022 prevede, infatti, un investimento di 975mila euro a cui vanno aggiunti 130mila euro per il potenziamento della pubblica illuminazione (lo stesso è previsto sia per il 2023 che per il 2024), e 100mila euro per messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il piano per la cura del verde prevede 200mila euro di investimento per il 2022 e 100mila euro previsti sia per il 2023 che per il 2024. A questi vanno aggiunti 30mila euro per la manutenzione e il rinnovamento dei giochi nei parchi pubblici previsti nel 2022 e confermati anche nel 2023 e nel 2024. Per lo sport sono stati previsti invece 50mila euro destinati alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi con la medesima previsione effettuata anche per il 2023 mentre, sempre nel 2023, sono previsti 1.000.000,00 euro per l’adeguamento dello Stadio Comunale.

Infine, in merito alla video sorveglianza l’amministrazione comunale ha previsto 30mila euro per Targa System nel 2022, con la stessa cifra anche per 2023 e 2024.