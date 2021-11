Storie di mare: dal pirata Barbarossa al corsaro Garibaldi

Nella nutrita pubblicistica relativa alla pirateria non è infrequente notare una commistione fra le definizioni di pirata e corsaro. Si può affermare che sono esistiti Corsari nobili, come si ritiene sia stato Garibaldi nelle scorrerie in America latina per la liberazione delle popolazioni dall’imperialismo, e Corsari briganti, quali i fratelli Barbarossa che gestivano in proprio un’attività di pirateria.

