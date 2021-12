Clandestino in Italia: beccato dai carabinieri e arrestato

Nella serata di venerdì 26 novembre, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un 41enne albanese, già conosciuto alle forze dell’ordine, domiciliato a Cesenatico, per reingresso illegale nel territorio dello Stato a seguito di espulsione disposta dal giudice.

I carabinieri hanno proceduto al controllo dell’indagato in via Sciesa, scoprendo che l’uomo era destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal giudice di pace di Forlì-Cesena ed eseguito dalla Polizia di Stato lo scorso 28 agosto, con accompagnamento alla frontiera aerea di Pisa e divieto di far ritorno in Italia fino al mese di agosto 2026.