Concessioni demaniali: il sindaco e l’assessore hanno incontrato Capacchione

“Cesenatico è uno dei comuni maggiormente toccati dalla sentenza del Consiglio di Stato con circa 270 concessioni demaniali che erano stati rinnovate fino al 2033 e che invece ora dovranno andare in scadenza nel 2023. Occorre adeguare la norma ma tutelare gli operatori, i primi a essere danneggiati dalle incertezze di questi anni e il punto di partenza non potrà che essere la valorizzazione e il riconoscimento delle esperienze presenti sul territorio sia come investimenti che come know how. L’accoglienza turistica degli stabilimenti balneari è un valore economico e anche di tradizione, un’eccellenza della nostra offerta che non possiamo perdere. L’incontro di oggi è stato un importante scambio di opinioni, noi continueremo a lavorare a livello politico con l’auspicio che attraverso il lavoro della regione il Comune di Cesenatico possa avere un ruolo in questa transizione”, spiega il sindaco Gozzoli e l’assessore Agostini.