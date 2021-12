Troppi contagi nelle scuole. E i protocolli vanno in tilt

“I protocolli scolastici per il tracciamento dei contagi sono inadeguati – spiega Raffaella Angelini direttrice della Sanità pubblica di Ausl Romagna – perché predisposti e pensati in un momento, quello dell’inizio dell’anno, in cui i casi giornalieri erano decisamente minori”.

I protocolli vigenti impongono, nel momento in cui viene rilevata una positività in classe, che tutti i compagni di classe vengano sottoposti a tampone per scongiurare la Dad e che di conseguenza dopo cinque giorni venga ripetuto a tutti il test.