Beatrice Bonetti e orgoglio curvy!

“Parlando della Milano Fashion Week, invece, non posso raccontare una storia di inclusione e solidarietà (come probabilmente si aspetterebbero molti). La questione di fondo è che la moda, nella maggior parte dei casi, non apprezza il corpo curvy. Lo accetta, certo, ma solo perché è costretto. Quella applicata nei nostri confronti è discriminazione. Sfiliamo e veniamo postate sui social per ultime. Non ci viene mai data la precedenza nei camerini. Anzi, a volte non ci viene concesso nemmeno il camerino. Per modelle come noi è più che sufficiente un bagno o un corridoio no? Siamo anche costrette a sorridere in passerella. Non so per quale misteriosa irrazionalità, ma la nostra categoria è vista come quella delle ragazze sorridenti. Allegre. Che prendono questo lavoro come se fosse un gioco. Non ci è data la possibilità di essere serie, impostate o semplicemente sexy. Le uniche persone che ci considerano a tutti gli effetti sono quelle che fanno parte del personale. Cioè coloro che si adoperano per il funzionamento tecnico delle sfilate”.