Il “Super Green Pass” spinge la corsa al vaccino

“Questo ‘balzo’ ci fa ben sperare – commenta l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini – mi auguro che questo trend sia confermato anche nei prossimi giorni: il vaccino è l’alleato più forte che abbiamo nella lotta contro il virus”.

Per quanto riguarda le prenotazioni per la prima dose, si è passati dalle 6.725 nella settimana dal 15 al 21 novembre alle ulteriori 14.311 di quella dopo (22-28 novembre); dal conto sono escluse le Aziende Usl di Parma e Modena, che per le prime dosi stanno effettuando somministrazioni ad accesso diretto.