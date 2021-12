Natale a Cesenatico: tutti gli eventi

Il Natale dei bambini.

Parate di carri con ospite Babbo Natale ed esibizioni di trampolieri, giocolieri e acrobati con costumi luccicanti e scenografici stupiranno gli spettatori di tutte le età.

Gli eventi per ammirare tutto questo sono dalle 15.30 sul porto canale sabato 12 e 19 dicembre con la performance artistica e musicale, il 26 dicembre con “Le Lune”, spettacolo itinerante sui trampoli e costumi luminosi, e il 2 gennaio “Les Montgolfières” realizzeranno sui trampoli volteggi volanti di grande impatto tra il pubblico.

Mercoledì 8 dicembre in scena lo spettacolo musicale viaggiante “Christmas on the road”: un carro musicante guidato da Babbo Natale guiderà una ballerina appesa ad una luna girevole in magiche acrobazie. Mentre in Piazza Costa inaugurano le attrazioni per bambini del “Natale al mare” con il Christmas Street Show, esibizioni di freestyle in perfetto stile urban e musica hip hop.

Ci si sposta poi in Biblioteca Comunale per “Natale, tutti al mare!”, storie di Natale di Elisa Mazzoli, in programma l’11 dicembre alle 16 e alle 17. Il 27 dicembre, in piazza delle Conserve alle 18, la Proloco del Monte con l’associazione Cartamarea presenta: “Letture per bambini attorno al fuoco”.

Il 30 dicembre, al Museo della Marineria alle 16, i più piccoli potranno lavorare con le mani al laboratorio creativo con lo scultore del legno Fiorenzo Montalti.