Quando l’arte arriva in corsia

Alla cerimonia era presente anche tutto il personale del reparto che ha fortemente voluto l’istallazione in corsia a riprova del fatto che l’arte, come in questo caso non è fine a sé stessa. Ha una vera e propria utilità sociale che si esprime anche e non solo nel donare a chi passa un guizzo di colore in un ambiente spesso mono-tono. Ogni colore porta con sé una vibrazione, un significato e trovandosi davanti all’opera e ammirandola non si può che pensare di trovarsi altrove.