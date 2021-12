Sosta gratuita in città, ma il ticket va comunque esibito

Da ieri a Cesenatico si può parcheggiare gratuitamente per un’ora anche nei posteggi con le strisce blu. La misura, che mira ad incentivare il commercio in città, resterà in vigore almeno fino al 31 gennaio. Attenzione però: non è previsto l’uso del disco orario, quindi il ticket deve essere comunque staccato ed esibito sul cruscotto (pena la sanzione per divieto di sosta).