“Mens sana in corpore sano”: Il nostro involucro la PELLE

Un consiglio, quindi, prima di scegliere un prodotto per la vostra pelle, è quello di consultare l’INC, cioè l’elenco di tutti gli ingredienti che compongono un prodotto cosmetico. I produttori non sono tenuti a specificare le quantità di ogni ingrediente ma sappiamo che l’elenco degli ingredienti è in ordine decrescente quindi al primo posto troveremo l’ingrediente utilizzato in misura maggiore e via via gli altri in misura minore, fino ad arrivare all’ultimo, che sarà inserito nella ricetta in percentuali molto piccole.

Noi del Centro Vivi abbiamo come missione quella di garantire il meglio ai nostri clienti, per questo abbiamo scelto prodotti di altissima qualità dove la natura e la scienza si uniscono per fornirci prodotti con ingredienti naturali, molto performanti, dai principi attivi potenti.

Parliamo di B&C Natura e Aveda che si impegnano da sempre nel preservare noi e il nostro pianeta.

Le specialist di Vivi ti aspettano per valutazione tipo di pelle gratuite e per consigliarti il meglio.

Vivi il Centro Estetico Olistico – via Mazzini 25, Cesenatico – Tel. 0547404026 – info@viviolistica.it – www.viviolistica.it.