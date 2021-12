Assegno unico e universale al via dal 1 gennaio 2022

Cosa sostituisce?

L’assegno sostituirà le seguenti misure attualmente in vigore:

l’assegno ai nuclei con almeno tre figli minori;

l’assegno di natalità;

il premio alla nascita o all’adozione;

il fondo di sostegno alla natalità;

le detrazioni IRPEF per figli a carico;

l’assegno per il nucleo familiare (ANF);

l’assegno temporaneo.

Quanto spetta?

La misura da erogare è composta da un importo base modulato sull’ISEE e da una maggiorazione. In mancanza dell’ISEE si avrà diritto al minimo.

L’importo mensile per ciascun figlio minorenne ammonta a 175 euro e spetterà in misura piena a fronte di un ISEE inferiore a 15.000 euro, per poi ridursi in maniera graduale fino a 50 euro con un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Qualora i genitori siano entrambi titolari di redditi di lavoro è inoltre prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore, pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad azzerarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. A favore del nucleo con quattro o più figli, è inoltre prevista una maggiorazione forfettaria pari a 100 euro mensili a famiglia.

Periodo transitorio.

Per favorire la transizione graduale dal requisito reddituale a quello ISEE e per compensare eventuali differenze per chi già percepiva gli assegni familiari, è stata istituita una disposizione transitoria che per un triennio prevede l’erogazione di una maggiorazione mensile in presenza delle due seguenti condizioni:

valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;

effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

La maggiorazione mensile è data dalla somma della componente familiare (valore teorico dell’assegno al nucleo familiare) e della componente fiscale (valore teorico delle detrazioni) al netto della misura dell’assegno unico e universale spettante.

Tale maggiorazione verrà concessa in misura piena nell’anno 2022, in misura pari ai 2/3 nell’anno 2023 e ad 1/3 nell’anno 2024 fino ai mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.