In Regione i contagi si alzano ancora: ieri altri 1400 casi

Il numero dei pazienti ricoverati cala solo in terapia intensiva di una unità rispetto al giorno prima per un totale di 75 degenti, mentre negli altri reparti Covid ci sono in totale 674 pazienti, sette in più.

Quanto ai nuovi casi – età media 39,7 – in testa la provincia di Bologna (247), poi Rimini (232), Modena (220). I malati effettivi ad oggi sono 22.507 (+1.001), di cui il 96,7% in isolamento a casa.