Con la donazione di Monsignor Ridolfi la biblioteca è più ricca

Monsignor Silvano Ridolfi è stato parroco di San Giacomo per 16 anni, ed è cittadino onorario di Cesenatico. Proprio in nome di questo importante legame, ha deciso di donare alla Biblioteca Comunale l’intera serie dei volumi dell’Enciclopedia Italiana (meglio nota come come “Treccani”) compresi aggiornamenti e volumi tematici, nonché altri volumi di consultazione, tra cui una pregiata edizione contenente la riproduzione dei disegni di Leonardo Da Vinci.

Si tratta di una importante acquisizione, dal grande valore sia letterario che economico, che ha consentito alla Biblioteca Comunale di riallestire completamente lo scaffale delle opere di consultazione generale, sostituendo e integrando la copia esistente dell’Enciclopedia Italiana.

Le opere donate sono state subito messe a disposizione dei frequentatori.