Super Green Pass: cosa cambia e come

Da domani (lunedì 6 dicembre) si ridurranno gli spazi per i non vaccinati, potranno ottenere un certificato verde base a seguito di un tampone molecolare negativo, effettuato nelle 72 ore antecedenti o una rapido nelle 48 ore precedenti.

Chi lo possiede potrà recarsi al lavoro e usufruire dei servizi essenziali, potrà andare al supermercato, nei negozi, pernottare in albergo, fare attività sportiva e salire sui mezzi pubblici locali, aerei e treni, ma non potrà consumare in ristoranti e locali al chiuso già in zona bianca.

Sempre da domani il certificato verde base diventerà necessario per entrare nei trasporti pubblici locali, nei trasporti ferroviari, obbligo che vale sia per gli adulti che per i ragazzi maggiori di 12 anni.

Le violazioni comportano una multa che vanno da 400 a mille euro e i controlli sono affidati alle forze dell’ordine, ma anche agli incaricati di pubblico servizio, come i controllori.

In zona bianca la mascherina non è obbligatoria all’aperto, anche se diversi sindaci sono intervenuti con delle ordinanze che ne prevedono l’uso nei centri storici, nelle zone dello shopping o in caso di assembramenti. La mascherina va indossata sempre in tutti i luoghi chiusi, compresi i mezzi di trasporto pubblico. Diventa obbligatoria sia all’aperto che al chiuso, in zona gialla.