Cesenatico investe sulle richieste del Bando Affitto

“Il Comune di Cesenatico, come tutti i comuni che fanno parte dell’Unione, sostiene economicamente il bando affitti in sinergia con la Regione Emilia Romagna: in un periodo come quello che stiamo ancora vivendo, la tensione abitativa è forte e dobbiamo trovare soluzioni concrete e importanti sul territorio. Per questo, oltre alla nostra quota diciamo a sistema, da tre anni inseriamo nel bilancio ulteriori 130mila euro per questo intervento specifico con l’obiettivo di liquidare tutte le richieste idonee che ci pervengono in relazione al nostro territorio. Cesenatico non vuole lasciare indietro nessuno e questi contributi fanno la differenza per molte famiglie”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Il Bando Affitti è uno degli strumenti più importanti che abbiamo a disposizione per stare vicino al territorio di Cesenatico per quanto riguarda la questione abitativa che ci riguarda da vicino. Qualche settimana fa è stato aperto anche il bando per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, altro passo importante per l’Unione dei Comuni. Stiamo facendo tutto quello che possiamo e continueremo a lavorare per dare risposte alla cittadinanza”, conclude l’assessore Emanuela Pedulli.