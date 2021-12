In mostra la Cesenatico di Anna Maria Nanni

La mostra comprende opere pittoriche e grafiche che risalgono al primo periodo «figurativo», riferite in particolare al paesaggio del vecchio borgo marinaro, ma non mancheranno le più recenti invenzioni pittoriche, come le suggestive schiume del mare, e alcuni esemplari dipinti direttamente da Anna Maria per la ventunesima edizione delle «Tende al Mare» e alcuni degli aquiloni realizzati dal Club «Cervia Volante» tratti da pitture originali dell’artista, passando dagli anni ’50 ai giorni nostri.

La mostra è visitabile sino al 16 gennaio.