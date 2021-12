Inaugurata la mostra al Museo della Marineria

“Sono nato e cresciuto nelle colline di Civitella di Romagna – racconta il ManodOPERA pseudonimo di Michele Chierici – ed il mio forte legame coi racconti d’un tempo, nemmeno troppo lontano, di gente avventurosa sui percorsi dal mare ai monti e viceversa mi ha dato lo spunto per realizzare queste opere. Un percorso fino al mare, Cesenatico, che da sempre è sinonimo di grande convivialità così come l’amicizia fra artisti. Una meravigliosa occasione per riscoprire la magia del porto canale leonardesco, la sua storia e la sua gente.”

Una mostra, che è dunque, un’ulteriore pretesto per organizzare un piacevole itinerario in famiglia, con amici a Cesenatico (www.visitcesenatico.it) ed anche in questo caso è proprio l’arte che ci prende per mano e ci invita con la semplicità della condivisione a festeggiare la vita del mare e la gioia del ritorno.