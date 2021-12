Il sindaco Gozzoli ha firmato la nuova delega per la consigliera Montalti

“Conosco molto bene Valentina e so che la sua esperienza potrà essere un grande valore aggiunto sia in termini di sensibilità a questo tema sia in termini di competenza ed esperienza amministrativa. L’idea di creare una Bicipolitana ha sempre rappresentato un obiettivo per Cesenatico e credo che andrebbe a diventare un tassello importante tra i tanti progetti e iniziative che abbiamo in piedi riguardo alla mobilità sostenibile: penso al bicibus e al piedibus, agli Ambasciatori della Mobilità Sostenibile, ai fondi utilizzati per la manutenzione delle piste ciclabili. A fare da capofila tutto questo ci sono i due grandi progetti del Ciclodromo e della Ciclovia di Pisciatello che rendono Cesenatico sempre di più la città della bicicletta: Valentina sarà al nostro fianco con la sua voglia di fare e il suo contributo”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Sono felice e onorata di questa delega che valorizza ancora di più la mia presenza in Consiglio Comunale, un ruolo che ritegno fondamentale nella democrazia cittadina. Ringrazio il Sindaco Gozzoli e non vedo l’ora di cominciare a lavorare, insieme agli uffici e insieme ai cittadini in modo di diventare un tramite ancora più diretto con l’Amministrazione. Cesenatico punta tanto sulla mobilità sostenibile, da sempre, e il percorso iniziato non può che continuare in maniera sempre più ambiziosa”, conclude Valentina Montalti.