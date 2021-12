Orologi di lusso contraffatti sequestrati al Marconi

Il viaggiatore è stato controllato -spiegano gli investigatori- perché la rotta in arrivo dalla Turchia, insieme a Casablanca-Bologna, è tra quelle che vengono monitorate con particolare attenzione, in quanto spesso utilizzate da corrieri per portare in Italia merce contraffatta. Il carico illegale era in parte nei bagagli e in parte addosso all’uomo. Tutti gli orologi erano corredati di confezioni, certificati di garanzia, libretti d’uso e anche delle buste riportanti i marchi. Solo le perizie di esperti hanno permesso di accertare che si trattava di falsi. L’ipotesi è che fossero destinati al mercato illegale dei preziosi.