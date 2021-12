Una raccolta fondi per i bimbi bisognosi della città

In via Leonardo Da Vinci, per tutto il periodo di Natale, è in corso una raccolta fondi per bimbi bisognosi.

L’iniziativa è dell’associazione di volontariato «I bambini al primo posto», che si occupa principalmente di aiutare i piccoli in famiglie con difficoltà economiche.

Le volontarie e i volontari hanno allestito un banco in viale Leonardo da Vinci di fronte all’ex cinema Astra, dove saranno in vendita addobbi natalizi, idee regalo e prodotti realizzati a mano.