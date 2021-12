È in corso la pulizia sulle strade comunali: intervento su 4200 caditoie

Sono in corso in questi giorni e andranno avanti fino a gennaio 2022 i lavori di pulizia delle caditoie per dare una risposta concreta e tangibile in termini di manutenzioni e sicurezza idraulica di strade, marciapiedi e pubbliche vie. L’amministrazione comunale, attraverso Cesenatico Servizi, ha dato il via a questo importante progetto di pulizia con coinvolte 4.200 caditoie: questo tipo di lavoro, portato avanti da ormai tre anni, non rappresenta dunque un unicum ma si inserisce all’interno di un ampio progetto di manutenzione coordinato e predisposto da Cesenatico Servizi.

Gli interventi prevedono l’asportazione e carico di eventuali materiali accumulati nelle griglie e nelle bocche di lupo, l’apertura del pozzetto ed eventuale immissione di acqua ad alta pressione per il distacco di rifiuti, aspirazione del contenuto nel pozzetto e sua completa pulizia dal materiale estraneo, la verifica del regolare deflusso dell’acqua nei tratti di raccordo fra pozzetto e fognatura comunale e chiusura del pozzetto con il riposizionamento della botola o della griglia.