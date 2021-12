Da lunedì 13 dicembre al via le prenotazioni dei vaccini anti Covid 5-11 anni

Come anticipato dalla Regione Emilia Romagna, da lunedì 13 dicembre al via le prenotazione del vaccino anche per la fascia 5-11 anni, mentre le prime somministrazioni partiranno dal 16 dicembre.

I servizi di Pediatria di Comunità stanno provvedendo a chiamare telefonicamente i ragazzi con patologie croniche, che sono già in carico agli stessi. Pertanto non dovranno prenotare ed effettueranno la vaccinazione negli stessi ambulatori vaccinali, dove solitamente si recavano per la

somministrazione degli altri vaccini.

Tutti gli altri potranno prenotare la vaccinazione, come per le altre fasce d’età, attraverso i consueti canali: sportelli Cup, Cuptel, Cupweb, Fascicolo Sanitario Elettronico e Farmacup.

In Romagna sono 69.506 i bambini afferenti alla fascia di età 5-11 anni (Ravenna 23.255; Forlì 11.455; Cesena 13.220; Rimini 21.576).

Le sedute vaccinali dedicate ai ragazzi di questa fascia di età saranno presidiate dai pediatri (Pls, ospedalieri e di Comunità) e si svolgeranno nelle sedi sotto indicate.

Come disposto dall’Agenzia Italiana del Farmaco, che ha dato il via libera l’1° dicembre, sarà somministrato il vaccino Comirnaty di Pfizer Biontech con una dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti) e con formulazione specifica. La vaccinazione avverrà in due dosi a tre settimane di distanza l’una dall’altra.