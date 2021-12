La solidarietà dei pescatori porta due nuove altalene inclusive a Cesenatico

Protagonisti della donazione sono state le imbarcazioni Vikingo 5 Ra di Claudio Cesarini, Gabbiano Quarto di Gianni Zavatti, Rimas di Massimo Rossi e dal Cogemo del Presidente Manuel Guidotti.

Lo scorso agosto la Cooperativa Casa del Pescatore ha richiesto al Ministero del Lavoro l’autorizzazione a una giornata di lavoro durante il fermo pesca proprio per questa attività e così le imbarcazioni sono potute uscire per questa causa nobile: in entrambi i parchi le nuove altalene aiuteranno così alla socialità di bambini e famiglie in questo momento di ripartenza e riappropriazione degli spazi, con la manutenzione del verde che ha reso ancora più accoglienti ed esteticamente piacevoli questi due spazi.