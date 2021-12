I posti sono andati a ruba nel giro di poco. Vinicio Capossela in concerto al Teatro Comunale di Cesenatico è sold out.

Il concerto che porterà in scena domenica 12 dicembre al momento è unica data in tutta la Romagna. Si intitola Round One Thirty Five e ricalca il primo disco di Capossela.

Il 12 ottobre di 31 anni fa usciva “All’una e trentacinque circa”. L’album, nato sotto l’egida di Renzo Fantini e tenuto a battesimo da Francesco Guccini, vinse la Targa Tenco e segnò l’inizio di un felice e caleidoscopico percorso artistico.

Domenica 12 dicembre, alle ore 21, Vinicio Capossela si esibirà in un evento speciale nel quale il cantautore ripercorrerà la storia e i brani del suo album di esordio.