Rissa Nrg, Gozzoli: “Gesto folle, i colpevoli vanno presi”

“Quanto accaduto questa notte fuori dalla discoteca Nrg di Cesenatico non può che essere definito folle e criminale”. Lo scrive, sulla sua pagina Facebook, il sindaco Matteo Gozzoli che si augura una “celere ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri” e la conseguente “individuazione dei colpevoli”.

“Una banale rissa tra due gruppi di giovani all’interno del locale, come ne capitano tante purtroppo – scrive il primo cittadino – è sfociata in un tentativo di investimento a cui è conseguito un tentativo di linciaggio. La sicurezza del locale era intervenuta per separare subito i gruppi facendoli uscire da ingressi diversi del locale proprio per evitare nuovi scontri ma la follia di un giovane è sfociata in un gesto criminale, perché tentare di investire una persona accelerando allo scopo ci travolgerlo non può avere altra definizione”.