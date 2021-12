Ieri quasi 2000 mila contagiati, Romagna a “rischio giallo” a Natale

La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6,6%. Negli ospedali del territorio si contano anche altri 14 morti con Covid-19 per lo più ultrasettantenni ma anche un 62enne del Ravennate. Anche i ricoveri aumentano: se nelle terapie intensive ci sono tre pazienti in meno, per un totale di 85, nei reparti Covid ci sono 946 persone, 18 in più da ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 373 nuovi casi in testa, seguita da Bologna (308 più altri 64 di Imola); poi Reggio Emilia (238) e Rimini (225).

Complessivamente i casi attivi sono 32.265 (+1.593), il 96,8% in isolamento a casa.