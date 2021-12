Online il nuovo sito della galleria comunale Leonardo da Vinci

Da qualche giorno è online all’indirizzo www.gallerialeonardo.it il nuovo sito web della galleria comunale d’arte Leonardo da Vinci, che raccoglierà la comunicazione sulle mostre allestite nello storico spazio di viale Anita Garibaldi e le attività del Comune di Cesenatico nel campo delle arti visive, come la rassegna estiva delle “Tende al mare”. Inoltre, il sito ospiterà anche mostre virtuali dove saranno protagoniste le opere delle raccolte d’arte del Comune di Cesenatico.

Il sito internet della Galleria Leonardo è stato progettato dall’agenzia creativa Happy Minds di Ravenna in modo coordinato con lo stile e la narrazione del portale Visit Cesenatico e con i siti già realizzati per il Museo della Marineria e Casa Moretti; Happy Minds ha anche ideato per la Galleria un nuovo logo per rappresentare e comunicare la storia e il legame con Leonardo da Vinci e al contempo l’identità rinnovata dell’istituzione culturale.