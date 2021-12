Rissa Nrg, 20enne campano arrestato per tentato omicidio

La rissa, per quanto episodica, sedimenta in un retroterra culturale comunque problematico: a fronteggiarsi, sabato sera all’Energy, due vere e proprie bande: da una parte un gruppo di albanesi residenti a Cesenatico e nell’entroterra (già in passato protagonisti di risse) e, dall’altra, ragazzi un po’ più giovani in gran parte di origine campana ma residenti da sempre a Rimini (e tra loro anche persone con precedenti).

Il ragazzo 20enne, dopo essersi sottoposto alle cure dell’ospedale di Rimini (dopo aver investito il 27enne ha rischiato il linciaggio), ha trascorso la notte in carcere. Per oggi è attesa la convalida dell’arresto. In ogni caso, la dinamica dei fatti – per quanto ormai accertata – potrebbe arricchirsi di qualche altro responsabile. I militari, infatti, stanno anche controllando le telecamere dell’Energy per cercare di individuare tutti i partecipanti alla rissa.