Tour dei Presepi di Cesenatico

Il presepe.

Cesenatico non viene colta alla sprovvista. Allestimenti che trasmettono emozione e profondità. Pensieri che si combinano e creano una vera e propria fusione artistica.

Qui si può trovare una delle realtà più suggestive d’Italia. Il Porto Canale ospita il presepe galleggiante del Museo della Marineria. Le barche non si muovono, è vero, ma sono popolate da una moltitudine di statue che rende il contesto incredibilmente vivo. Difficile da spiegare. Complice la luce, il tremolio del vento o il riflesso delle figure nello specchio d’acqua. Sembra di vedere le statue animarsi. E dirigersi verso il bagliore della stella cometa.

Passeggiando ancora per le vie storiche della cittadina, non si può non attenzionare il presepe in Piazza delle Conserve. Dal carattere imponente, definito. Ma non austero. Le grandi statue dominano la scena e portano calore nelle serate fredde di dicembre. Sono cammelli? Esatto! I Re Magi giungono dall’Oriente per portare i doni al nascituro. Eppure non ci sono grotte nei dintorni. Infatti la natività trova spazio in uno degli angoli più tipici del posto: all’interno di una delle antiche ghiacciaie.