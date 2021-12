Impi, il decreto attuativo non arriva. A Cesenatico mancano 800mila euro

Il Comune di Cesenatico entro il 31 dicembre dovrà approvare il bilancio di previsione e questo avverrà durante l’ultimo consiglio comunale del 2021 che sarà fissato a breve: il bilancio è già stato presentato durante l’ultima seduta con i documenti esaminati nella Commissione Affari Generali. All’orizzonte c’è però una partita importante da risolvere, quella relativa all’Impi 2020 e 2021 e visti i tempi ormai così stretti sembra difficile riuscire a sistemare in tempo utile. Per questa due annate al Comune di Cesenatico spettano più di € 800.000,00.

Relativamente alle piattaforme, il Comune di Cesenatico ha in piedi un contenzioso con Eni per le annualità dal 2014 al 2019 (i tributi relativi al periodo 2010-2013 sono state regolarmente saldate) che ammonta complessivamente a più di 18 milioni di euro. I procedimenti sono in Commissione Tributaria Provinciale per 11.5 milioni, in Commissione Tributaria Regionale per 3.3 milioni ed in Cassazione per 3.8 milioni.

I fatti.

Il Decreto Legge 124 del 26 ottobre 2019 convertito in legge n.157 del 19 dicembre 2019 ha definito il tributo che gli impianti estrattivi in mare dovranno versare allo Stato e in quota parte ai comuni, definito Impi. Il Comune di Cesenatico è al centro di questa partita e attende ormai da tempo il decreto attuativo che andrà a definire quali sono nello specifico le piattaforme e i comuni che dovranno beneficiare dell’imposta. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la risoluzione 8/2020 del 16 dicembre 2020, ha definito quali sono le tipologie di piattaforme soggette al pagamento dei tributi, in attesa del decreto attuativo che ancora non è arrivato.

L’8 giugno del 2021 un comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che, visto che per ragioni tecniche non sono stati definiti i comuni destinatari del gettito, i contribuenti avrebbero dovuto versare il tributo direttamente allo Stato che poi si sarebbe occupato di distribuire la cifra a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale che ancora però non è ancora arrivato. Tale decreto risulta essere stato approvato in agosto 2021 dalla conferenza Stato-Comuni, e a tutt’oggi risulta ancora alla firma. Uno stallo che tiene questa partita ancora aperta, lasciando Cesenatico in sospeso, così come tanti altri Comuni.