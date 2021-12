Vaccini fascia 5-11 anni, partono spedite le prenotazioni

Sono state 7.640 le prenotazioni per la fascia 5-11 anni registrate ieri in Emilia-Romagna (dato riferito alle ore 15), nel primo giorno utile, in attesa del via alle somministrazioni della prima dose di vaccino anti Covid per i bambini, prevista per giovedì 16 dicembre.

Un dato molto positivo anche se, in quella specifica fascia anagrafica, è di 240mila la platea potenziale dei vaccinabili in tutta la regione.

Dei 7.640 appuntamenti già fissati nelle prime ore di apertura delle agende delle aziende sanitarie, 1.188 sono nel territorio della Ausl Romagna.