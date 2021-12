Rissa all’Energy, resta in carcere l’investitore

Trascorrerà dunque almeno il Natale dietro le sbarre in attesa del processo. Intanto, stanno progressivamente migliorando le condizioni dell’investito. Il 27enne è ancora ricoverato in rianimazione all’ospedale “Bufalini” di Cesena ma – dicono i sanitari – “sta reagendo bene alle cure specifiche per il forte trauma cranico”, mentre le ferite e le fratture in varie parti del corpo richiederanno una lunga degenza ma non preoccupano più di tanto.

Le altre due persone trasportate all’ospedale di Rimini e all’ospedale di Ravenna sono state medicate e dimesse nella tarda notte di sabato perché avevano entrambe ferite lievi.