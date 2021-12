A Natale faremo in media sei regali e spenderemo 260 euro a testa

Gli emiliano-romagnoli – nonostante i tempi segnati dall’emergenza Covid – non rinunceranno ai regali di Natale e spenderanno, in media, 260 euro a persona (30 in più rispetto alla spesa di 230 euro a testa stimata a livello nazionale).

E’ quanto emerge da una indagine svolta da Swg per conto della Confesercenti Emilia-Romagna secondo cui, in queste festività, torna anche la voglia di fare acquisti nei luoghi fisici dello shopping: i negozi di vicinato sono indicati dal 44% degli intervistati mentre l’acquisto tramite web è indicato dal 55%.

Sulle spese natalizie, tuttavia, peseranno il timore degli aumenti dei prezzi (così per il 53%), la paura del contagio (23%), la situazione economica personale (38%), a cui si aggiungono i pagamenti per le varie scadenze di imposte e tasse e le preoccupazioni per l’aumento delle tariffe (27%).