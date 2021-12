Mercatini di Natale a Cesenatico. Il video

Cesenatico si immerge completamente nell’atmosfera natalizia. La festività si fa sempre più imminente. E tutti non vedono l’ora di aprire l’inverno 2021 con una nota di magia. Di accantonare i pensieri pressanti e fare largo all’allegria. Non solo grazie luci e decorazioni, ma anche con i caratteristici mercatini di Natale. Piazza Ciceruacchio e Via Anita Garibaldi si colorano grazie alla moltitudine delle bancarelle nelle date del 19, 24, 25, 26 dicembre e del 2, 6, 7, 8, 9 gennaio.

La creatività anima le vie del borgo marinaro. Nelle bancarelle del mercatino è possibile fare una scorpacciata di piccole e grandi opere di ingegno. Sono tutti prodotti unici realizzati dagli hobbisti, colorano Piazza dell Conserve, Via Baldini, Via Quadrelli e Via Fiorentini rendendo ancora più tipici gli scorci dell’antico borgo marinaro di Cesenatico.

